Более 24 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки в Петербурге

Число обследованных петербуржцев на коронавирус выросло со вчерашнего дня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 24 тысяч жителей Санкт-Петербурга сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции за последние сутки. Такие данные на утро пятницы, 19 марта, приводит городской Оперативный штаб.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 315 человек. Обработано 13 433 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Продолжают работу и городские волонтеры. Сейчас в Петербурге их зарегистрирован 1151 человек. За минувшие сутки они выполнили 6215 заявок о помощи пожилым и одиноким горожанам.

Петербуржцы, которым необходима помощь волонтеров, могут оставить заявку по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.

Кроме того, с начала октября 191 503 человека из числа малообеспеченных горожан получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.