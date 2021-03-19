Детский омбудсмен рассказал о семье погибшей 5-летней девочки, упавшей из окна многоэтажки в Приморском районе Петербурга

Маленькая девочка погибла, выпав с 13 этажа. Фото: vk.com/spb_today

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной рассказали о семье погибшей 5-летней девочки, которая разбилась утром 18 марта, выпав из окна дома на Туристской улице.

- Трагедия произошла в благополучной семье, бытовые условия хорошие. Ребенок, оставшийся один, оделся, взял с собой рюкзак, смог самостоятельно открыть окно, пока бабушка была в поликлинике, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе аппарата детского омбудсмена.

Сейчас сотрудники ведомства работают вместе с правоохранительными органами, чтобы установить все обстоятельства страшного происшествия.

По данным из источника «КП» известно, что семья, в которой случилась трагедия, формально была полной, однако девочка постоянно жила с 41-летним отцом и 75-летней бабушкой. Мама малышки проживала отдельно.

ЧП произошло около 9:30 утра, когда папа был на работе, а бабушка вышла в соседнюю поликлинику. Точные обстоятельства падения ребенка из окна устанавливают следователи.

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Трагедия произошла утром 18 марта (подробности)