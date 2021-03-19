Еще 921 житель Петербурга заболел коронавирусом за сутки

Коронавирус отступает, но не сдается. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Такие данные на утро 19 марта приводит федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением ковида в России.

- Общее количество заболеваний в Санкт-Петербурге с начала пандемии составило 385 200 случаев, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Из этого числа 336 191 пациент выздоровел, прибавка за сутки составила 2027 человек. А еще 38 больных скончались. Всего жертвами инфекции в городе стали уже 11 844 петербуржца.

За прошедший день на наличие коронавируса было обследовано 24 315 жителей Северной столицы. В активном состоянии болезни находятся 37 165 горожан.

По Ленинградской области показатели следующие: заболели 124 человека (38 532 с начала пандемии), выздоровел 121 (36 051 всего), умерли еще 14 пациентов (831).