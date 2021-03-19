Водитель "Газели", снесший остановку в Петербурге, вернулся на место ДТП и вызвал полицию

Водитель "Газели", сбивший две остановки в Петербурге, вернулся на место аварии и вызвал сотрудников ГИБДД Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Водитель "бешеной "Газели", который снес две остановки общественного транспорта в Санкт-Петербурге, вернулся на место ДТП и сам вызвал сотрудников ГИБДД. Как выяснилось, инцидент произошел около семи часов вечера в четверг, 18 марта 2021 года. У дома 71 по Благодатной улице 29-летний мужчина за рулем грузовика задел две конструкции и уехал с места аварии.

- Мужчина этого не заметил, проехав мимо. Его догнал другой водитель и сообщил о случившемся. После этого виновник аварии вернулся на место происшествия и вызвал сотрудников дорожной полиции, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Также водитель "Газели" лихо объезжал пробку по тротуару, то выскакивая на дорогу, то снова забираясь на пешеходную часть. Его маневры попали на видео камер наблюдения.

Полицейские составили на водителя административный протокол. Ему грозит штраф в размере 1500 рублей.