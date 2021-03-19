Росприроднадзор потребовал убрать мусор от разрушенного причала с Малой Невки

Остатки дебаркадера свалили на лед Малой Невки. Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

Региональное управление Росприроднадзора потребовало убрать мусор со льда Малой Невки. Сейчас здесь валяются обломки плавучего причала - дебаркадера, который был пришвартован в Центральном яхт-клубе на Петровской косе и варварски разобран.

- В рамках рейда Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора установило, что на льду Малой Невки размещены обломки деревянных конструкций, мебели, сантехнических изделий. Загрязнение произошло в результате разборки плавучей пристани, - сообщает пресс-служба ведомства.

Владелец плавучей пристани уже оштрафован по статье «Нарушение правил охраны водных объектов». Физическому лицу могут дать 500-100 рублей штрафа, а вот юридическому уже от 80 до 100 тысяч.

Также хозяину дебаркадера выписано предписание об устранении нарушения в срок до 1 апреля. Впрочем, к этому времени лед на реке может растаять и мусор утонет сам по себе.