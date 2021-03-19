Мигранты избили и задушили земляка за невыплаченный долг в Петербурге

Двое мужчин задушили друга из-за долга и сбросили труп в канаву под Петербургом Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга по горячим следам задержала двух мигрантов, которые жестоко убили своего земляка из-за долга. 17 марта 2021 года в отделение МВД Курортного района обратилась женщина с сообщением о пропаже своего 36-летнего знакомого. Когда оперативники приехали в бытовку в поселке Горская, где жил мужчина, то нашли там следы крови.

- Полицейские нашли свидетеля, 35-летнего мужчину, который рассказал, что 15 марта у него в гостях были приятели. Они выпивали, но в ходе разговора начался скандал из-за долга, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Началась драка, которая постепенно переместилась на улицу. По словам свидетеля, он уехал на велосипеде в магазин, а когда вернулся, то мужчина был уже мертв. После избиения его связали и задушили.

- Его завернули в ковер и увезли. Куда, не знаю, - пояснил свидетель.

Подозреваемых убийц быстро задержали. Ими оказались 29-летний и 32-летний мигранты. Во время допроса они показали, куда спрятали тело. Труп нашли в канаве в районе деревне Агалатово Всеволожского района. Возбуждено уголовное дело.