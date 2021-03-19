Петербурженка обвинила мужа в развращении ее 12-летней дочери

Петербурженка обвинила молодого мужа в развращении своей 12-летней дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге местная жительница обвинила своего мужа в развращении 12-летней дочери. Днем в четверг, 18 марта 2021 года, 41-летняя женщина, генеральный директор небольшой компании, написала заявление в отделение МВД по Выборгском районе, в котором рассказала о преступлении супруга.

- Со слов женщины, днем 3 марта в квартире дома 34 по проспекту Просвещения ее 32-летний муж совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На данный момент полиция проверяет информацию. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Мужчина пока что не был задержан.

Напомним, в Ленобласти задержали школьного учителя, подозреваемого в педофилии. По заявлению его жертв, мужчина много лет трогал мальчиков. Происходило это в разных школах, в том числе, в Петербурге. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.