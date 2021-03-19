У сотрудника университета "Военмех" в Петербурге угнали автомобиль за 1,8 млн рублей

В Петербурге угнали автомобиль сотрудника "Военмеха" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге у сотрудника Балтийского государственного технического университета "Военмех" угнали автомобиль за 1,8 миллионов рублей. В половину шестого вечера четверга, 18 марта 2021 года, в полицию обратился 46-летний заместитель начальника кафедры военного центра вуза с заявлением о пропаже машины.

- Мужчина рассказал, что принадлежащий ему автомобиль "Митсубиси Аутлендер" белого цвета и 2020 года выпуска пропал от дома 3 по улице Подбельского в городе Пушкин. Без присмотра машина находилась с 8 утра до 17 вечера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Автомобиль застрахован, однако спутниковой сигнализацией не оборудован. Видеонаблюдения на месте, откуда была угнана машина, также нет.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Ориентировки по машине переданы постам.