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Происшествия19 марта 2021 13:28

У сотрудника университета "Военмех" в Петербурге угнали автомобиль за 1,8 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает преступников
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге угнали автомобиль сотрудника "Военмеха"

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге у сотрудника Балтийского государственного технического университета "Военмех" угнали автомобиль за 1,8 миллионов рублей. В половину шестого вечера четверга, 18 марта 2021 года, в полицию обратился 46-летний заместитель начальника кафедры военного центра вуза с заявлением о пропаже машины.

- Мужчина рассказал, что принадлежащий ему автомобиль "Митсубиси Аутлендер" белого цвета и 2020 года выпуска пропал от дома 3 по улице Подбельского в городе Пушкин. Без присмотра машина находилась с 8 утра до 17 вечера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Автомобиль застрахован, однако спутниковой сигнализацией не оборудован. Видеонаблюдения на месте, откуда была угнана машина, также нет.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Ориентировки по машине переданы постам.

Криминал