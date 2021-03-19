Новую партию вакцины от коронавируса привезут в Петербург в субботу

Новую партию "Спутника" ждут в Петербурге в ближайшие дни. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новая партия вакцины от коронавируса должна прийти в Петербург уже в ближайшие дни. Поставку «Спутника V» на городской Фармбазе ожидают уже в субботу, 20 марта. Это позволит возобновить вакцинацию в тех прививочных пунктах, где образовался дефицит препарата.

- Ожидается, что вслед за завтрашней поставкой в город прибудут еще две крупные партии. В Петербурге полностью будет ликвидирован дефицит вакцины, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на данные городского Комитета по здравоохранению и Минздрава России.

При этом точный объем ожидаемых партий «Спутника» пока никто не называет.

Напомним, что на прошлой неделе в Петербурге был отмечен дефицит первого компонента вакцины, из-за чего позднее пришлось закрыть несколько прививочных пунктов, расположенных в торговых центрах. В Комздраве уже заявили, что пункты откроются, как только поступит вакцина.

Вторичные прививки продолжают делать в больницах и поликлиниках города.

ОБНОВЛЕНО:

15 300 доз препарата поступили в Петербург уже в пятницу, 19 марта.