Пресс-службу петербургских судов обвинили в вымогательстве

Пресс-службу петербургских судов обвинили в шантаже и вымогательстве. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Объединенная пресс-служба судов Петербурге внезапно оказалась в роли обвиняемого. Точнее не сама пресс-служба, в отсутствие единого юридического лица, а ее сотрудники. Двое неизвестных ранее граждан обвинили представителей судебной власти в вымогательстве.

- Суть такова: граждане Жанна Никитенко и Вячеслав Шестернин заявили, что Объединенная пресс-служба судов в полном составе на протяжении длительного периода времени вымогает деньги (250 тысяч рублей) за непубликацию информации в Telegram-канале, - сообщает, собственно, сама пресс-служба судов.

При этом кто такие заявители, в «объединенке» не знают.

- Это совершенно неизвестные нам люди. Никаких дел в отношении них не велось, никаких материалов не поступало. Нас обвиняют в шантаже и вымогательстве. За что мы могли требовать у них деньги - непонятно. Я сегодня, как руководитель, побывала в полиции и дала объяснения, - рассказала «КП-Петербург» глава пресс-службы судов Дарья Лебедева. - Будут возбуждать дело, или нет - зависит от следователя. Пока идет проверка.

Интересно, что адвокатом Лебедевой выступил Сергей Лукьянов, защищающий историка Олега Соколова и вдову расчлененного рэпера Эндти Картрайта Марину Кохал.