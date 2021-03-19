Госэкспертиза одобрила проект достройки ЖК «Шегловская усадьба» в Ленобалсти

Дольщики ЖК не раз выходили на протесты и даже ездили в Москву. Фото: vk.com/club67072348

Долгожданный сдвиг произошел в деле обманутых дольщиков ЖК «Щегловская усадьба». Фонда защиты прав дольщиков Ленинградской области объявил, что уже на следующей неделе будет определен подрядчик, который возьмет в работу проблемный долгострой.

- «Леноблгосэкспертиза» завершила рассмотрение проекта достройки всех корпусов ЖК «Шегловская усадьба» в Щеглово. Проект завершения строительства двух корпусов Б и четырех корпусов Д получил положительное заключение, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

В правительстве региона, что финансирования для достройки несданных корпусов есть.

Напомним, что жилой комплекс из 16 4-этажных зданий должны были построить еще в 2017 году, однако инвестор разорился, сделав лишь половину. Без своих квартир остались более 600 дольщиков, которые даже устраивали голодовки, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Точные сроки сдачи объекта пока не называются.