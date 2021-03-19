Ледокол "Буран" вышел в Финский залив для предотвращения наводнения в Петербурге

Ледокол "Буран" вышел на борьбу с наводнением в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Военный ледокол "Буран", находящийся на службе Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, вышел в Финский залив для того чтобы предотвратить возможное наводнение в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с наступлением оттепели. К обколке льда судно приступило еще на минувшей неделе 9 марта 2021 года.

- Резкими перепадами температуры были вызваны сильные подвижки внутриводного льда и скопление шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная. Подобные явления могут вызвать зажорное наводнение, когда уровень воды поднимается на 10 процентов, - пояснили в пресс-службе Западного военного округа.

Ледокол "Буран" и рейдовые буксиры обкалывают лед в местах базирования Балтийского флота и вспомогательных судов. Также, корабль осуществляет ледовую проводку на выход в Балтийское море военных кораблей и гражданских судов, оказавшихся в опасности.