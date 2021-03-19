Платная парковка принесла 90 млн рублей Петербургу и на 388 млн штрафов водителям

Год "правильной "парковки принес Смольному деньги, а водителям - штрафы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ровно год назад, в марте 2020-го, вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые позволили властям Петербурга начать штрафовать водителей за парковку в платной зоне. Несколько лет автомобилисты стояли в центре города бесплатно, но последний год принес немало изменений в их жизнь. Смольный начал получать деньги, а владельцы авто - многомиллионные штрафы.

- С начала администрирования зоны платной парковки автомобилистами совершено порядка 900 тысяч транзакций на сумму 81 млн рублей. За год в бюджет города поступило 90 млн рублей, включая оформление парковочных разрешений жителям и абонементов, - сообщает пресс-центр Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

При этом, за тот же год комитетом выписано 129,5 тысяч административных штрафов на 388 млн рублей. Из них водителями оплачено пока чуть больше трети.

Как посчитали чиновники, количество автомобилистов, нарушающих правила парковки сократилось в два раза, а загрузка улиц в границах зоны платной парковки снизилась на 60%.

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