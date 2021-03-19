Петербуржцев, остекливших балкон до 1 января 2021 года, не будут штрафовать

Петербуржец не будут штрафовать за самовольное остекление балконов, сделанного до 1 января 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителей Санкт-Петербурга, которые самовольно остеклили балкон или лоджию, но сделали это до 1 января 2021 года, не будут штрафовать. Соответсвующий закон в пятницу, 19 марта, подписал губернатор Александр Беглов.

- Принятый закон направлен на установление амнистии для тех, кто установил остекление балкона до начала текущего года. А также на выработку альтернативных способов регулирования изменения фасадов многоквартирных домов с учетом необходимости соблюдения баланса частных и публичных интересов, - пояснил Смольный.

Напомним, что ранее был принят закон, запрещающий самовольно делать остекление балконов и лоджий, чтобы не изменять единый вид фасадов здания. Правила требуют обязательного согласования с уполномоченными органами размещения. Тем, кто остеклил балкон уже после 1 января 2021 года грозит штраф: гражданам от 1 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - 3-30 тысяч рублей, юрлицам - 20-100 тысяч рублей.