60-летняя гардеробщица поскользнулась во дворе школы и сломала основание черепа

Гололед привел к тяжелой травме у пожилой петербурженки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту ЧП, случившегося утро 19 марта на Бульваре Красных зорь. Здесь пострадала 60-летняя женщина, работающая гардеробщицей в школе. Прямо во дворе учебного заведения она поскользнулась, упала и разбила себе голову.

- Организована проверка по факту получения телесных повреждений местной жительницей при падении на скользком участке на территории школы № 345 Невского района, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры проверят, насколько хорош убирался двор школы и не было ли при этом нарушений.

Пол предварительным данным, дворник просто не успел посыпать скользкий участок песком. А вот пожилая женщина получила при падении перелом основания черепа и сильнейшее сотрясение мозга. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.