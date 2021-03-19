Жители Крестовского острова выступили против строительства храма

На Крестовском острове начали строить новый храм. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одна тока напряжения появилась на карте Петербурга. На этот раз вопрос о строительстве храма рассорил жителей элитного Крестовского острова. Часть местных жителей выступила против уничтожения зеленого сквера, где должна появиться церковь.

- Возмущает то, что строительство началось без проведения публичных слушаний. Никаких встреч с жителями не проводилось. Никто не спрашивал, а хотят ли они очередной храм вместо сквера, - приводят слова общественников «Невские новости».

Людей беспокоит и то, что строители спилили 23 березы, которые росли здесь не одно десятилетие.

Впрочем, закон в данном случае не нарушен. При капитальном строительстве общественные слушания не предусмотрены, сквер не входит в перечень зеленых зон, а земля выделена для возведения храма еще в 2018 году.

Сторонники строительства (а на страничке храма среди друзей числятся крупные компании) отмечают, что на Крестовском острове просто нет церквей. Их противники говорят, что в радиусе пары километров есть три храма, в том числе подворье Иоанновского монастыря.

Впрочем, вопрос со строительством фактически уже решен.