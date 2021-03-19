Из-за коронавируса в Петербурге 19 школьных классов закончили третью четверть на дистанционке

В школах и детсадах Петербурга дети все меньше болеют ОРВИ и коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 19 классов в 14 школах завершили третью четверть в формате дистанционного обучения из-за коронавируса или ОРВИ. Это всего лишь 0,09% от общего количества классов в Северной столице. По этой же причине на карантин закрыли 7 групп в 6 детсадах. Кроме этого в городском комитете по образованию рассказали, что инфекцию в первых месяцах 2021 года подхватили не так уж много детей, как в конце 2020-го. Спад заболеваемости, к счастью, продолжается.

- Заражений становилось меньше среди учащихся и педагогов вплоть до конца третьей четверти. По данным на 19 марта, в школах из-за болезни отсутствовало 233 ребенка (это 0,04 % от общего количества обучающихся) и 107 сотрудников (0,23 % от числа всех сотрудников), - сообщают в комитете Смольного.

Добавим, что в последний день перед каникулами на смешанном формате обучения оставались 10711 человек. Это чуть больше 2% от всего количества школьников.