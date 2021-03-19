Беглов и Миллер пообещали благоустроить пляжную зону парка 300-летия Петербурга

В Парк 300-летия Санкт-Петербурга преобразят пляжную зону. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Александр Беглов и глава правления «Газпрома» Алексей Миллер встретились в Смольном, чтобы обсудить сотрудничество в разных сферах, в том числе создание комфортной городской среды в разных районах Северной столицы. Зашла речь и про благоустройство любимого горожанами парка 300-летия Санкт-Петербурга.

- Предполагается, что там создадут спортивную и культурно-досуговую инфраструктуру, а также интегрируют парк в единый градостроительный и архитектурный ансамбль со стадионом «Газпром Арена» и «Лахта Центром, - делятся планами в пресс-службе Смольного.

Помимо этого стороны узнали о реализации дорожной карты мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива в Северной столице. Напомним, в 2023 году число заправок с газом вырастет с 10 до 25. Кроме этого Миллер пообещал к 2026 году полностью закончить технически возможную сетевую газификацию Петербурга.