Экс-инспектора ДПС из Петербурга посадили на 5 лет в колонию за многократные взятки

Бывший инспектор ДПС в Петербурге получил 5 лет колонии за пять взяток. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшего инспектора ДПС из Санкт-Петербурга по фамилии Лавров отправили в колонию строгого режима за многократные взятки. Следствие доказало, что мужчина минимум пять раз совершал аналогичные преступления, пугая водителей штрафом и лишением прав. Причем останавливал он тех, кто действительно нарушал ПДД, в частности, предположительно, был под наркотиками.

В итоге инспектор выручил больше 200 тысяч рублей. В декабре 2019 года к нему нагрянули бойцы спецназа. Мужчину задержали и отправили под стражу. В суде свою вину Лавров полностью признал.

- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК строгого режима со штрафом в 2 миллиона рублей, а также с лишением права занимать должности на госслужбе, в правоохранительных органах и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года, - отметили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.