Спасатели МЧС локализовали пожар на стройплощадке на севере Петербурга

Ранг пожара на стройплощадке в Петербурге понизили. Фото: vk.com/spb_today

МЧС удалось локализовать мощный пожар, вспыхнувший на строительной площадке в Приморском районе Санкт-Петербурга. Напомним, огонь распространился на шесть бытовок. Очевидцы даже сняли на видеозапись сильный взрыв на месте происшествия, не на шутку напугавший жителей близлежащих домов. Пожару тут же присвоили повышенный ранг из-за опасности распространения огня. К счастью, спустя час с небольшим спасатели доложили об улучшении ситуации.

- По уточненной информации, на территории стройки горели 14 бытовок, расположенных в комплексе из 40 бытовок в два уровня (этажа – Прим.ред.) на площади 210 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пострадавших в происшествии нет. Огонь ликвидировали 23 спасателя и 5 единиц техники от МЧС. Сейчас ранг пожара снизили, идет проливка.