Петербуржцы пожаловались на квитанции, заставляющие платить за соседский лифт

Жители одного из домов на Петроградке негодуют из-за платежей по лифту, хотя он находится вообще в другой парадной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петроградского района Санкт-Петербурга пожаловались на квитанции по коммуналке, где с них требуют платить за соседский лифт. В доме №13 на улице Большой Зеленина эта «грузоподъемная машина» есть только в одной парадной из 17, но деньги требуют со всех. Даже проживающим на первых этажах пришел счет на услугу. Как рассказывают люди, в итоге лифтом пользуются около шести квартир из 200.

- В борьбе за справедливость жильцы отправились в ЖКС №2 Петроградского района. Однако там их огорошили: мол, «протестом прокуратуры» было приведены в соответствие с федеральным законом отдельные положения распоряжения комитета по тарифам, - пишет «Мойка78» со ссылкой на местных жителей.

То есть, получается, что за лифт теперь официально необходимо платить всем, даже если лифтом пользуется только одна парадная.