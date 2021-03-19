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Общество19 марта 2021 22:06

Петербуржцы пожаловались на квитанции, заставляющие платить за соседский лифт

Счета за услугу приходят даже тем, кто живет на первых этажах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Жители одного из домов на Петроградке негодуют из-за платежей по лифту, хотя он находится вообще в другой парадной.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петроградского района Санкт-Петербурга пожаловались на квитанции по коммуналке, где с них требуют платить за соседский лифт. В доме №13 на улице Большой Зеленина эта «грузоподъемная машина» есть только в одной парадной из 17, но деньги требуют со всех. Даже проживающим на первых этажах пришел счет на услугу. Как рассказывают люди, в итоге лифтом пользуются около шести квартир из 200.

- В борьбе за справедливость жильцы отправились в ЖКС №2 Петроградского района. Однако там их огорошили: мол, «протестом прокуратуры» было приведены в соответствие с федеральным законом отдельные положения распоряжения комитета по тарифам, - пишет «Мойка78» со ссылкой на местных жителей.

То есть, получается, что за лифт теперь официально необходимо платить всем, даже если лифтом пользуется только одна парадная.