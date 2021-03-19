За 2020 год суды Петербурга наказали почти 5 тысяч нарушителей правил по коронавирусу

Почти 5 тысяч петербуржцев поплатились в суде за нарушения по коронавирусу в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суды Санкт-Петербурга подвели итоги работы за 2020 год. Оказалось, что судьи наказали 4961 человека, нарушившего те или иные коронавирусные правила. Одним доставался штраф, другим – обычное предупреждение. При этом большое число административных дел еще не рассмотрено.

Также стал известен топ-3 самых рассматриваемых уголовных дел за прошлый год. Тут первенство за кражами.

- Кражи – 3 079 дел, наркотики – 2 315 дел, нарушений ПДД – 1 050 дел. Общее количество осужденных составило 8 761 лицо, из которых 189 человек – несовершеннолетние. Оправдали в 2020 году 33 лица. К реальному лишению свободы приговорили 2791 человека по сравнению с 3708 в 2019-м. Освободили от наказания 393 лица, - рассказывают любопытную статистику в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что в минувшем году серьезно увеличилось количество гражданских дел, возникающих из семейных отношений, их было 7440, что почти в два раза больше, чем в 2019-м.