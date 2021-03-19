Власти Санкт-Петербурга заявили о высокой вероятности третьей волны коронавируса

Смольный готовится к третьей волне пандемии в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный заявил о высокой вероятности прихода третьей волны коронавируса в Санкт-Петербург. Об этом сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Эксперты при городской администрации считают, что поумерить пыл новой вспышки инфекции можно исключительно благодаря вакцинации.

Но есть и хорошие новости. В частности, вторая волна пандемии в Северной столице все-таки идет на спад. Суточное число больных коронавирусом по сравнению с прошлой пятницей уменьшилось, пусть и незначительно – на 2,61%. А число госпитализаций взрослых упало на 16,53%.

- В Петербурге для больных с COVID-19 и пневмониями развернуто 6248 коек. Из них свободны на сегодня 1689, что составляет 27%, - также говорится в отчете Совета.

Добавим, что в город наконец-то поступила новая партия «Спутника V». Сначала ее повезут в те пункты, где кончилась прививка.