Фото с первой тренировки будущего Парада Победы в Петербурге опубликовали в ЗВО

Появились фотографии с тренировки Парада Победы в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба ЗВО

В пресс-службе Западного военного округа поделились фотографиями с первой тренировки экипажей техники, которая будет участвовать в грядущем Параде Победы в 2021 году в Санкт-Петербурге. Напомним, в Северную столицу прибыли больше 150 разнообразных единиц техники. Но дату проведения торжественного шествия пока не назначили. Она зависит от эпидситуации в конкретном городе.

Больше 150 единиц техники примет участие в торжестве. Фото: пресс-служба ЗВО

- Военнослужащие оборудовали автомобильный транспорт, танки и бронетранспортеры праздничной символикой, эмблемами и флагами, а также провели мероприятия техобслуживания, диагностики и необходимого ремонта. В ходе тренировок водители колесной и гусеничной техники будут совершенствовать навыки вождения транспорта на одинаковой скорости с установленными интервалами и дистанциями, - делятся деталями подготовки в пресс-службе ЗВО.

В частности, в параде примут участие танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитные ракетные комплексы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Фото: пресс-служба ЗВО

Кроме этого личный состав парадного расчета добровольно вакцинировался «Спутником V». Таким образом, шанс проведения парада на Дворцовой площади возрастает в разы.