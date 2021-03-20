Эрмитаж попал в пятерку музеев мира, которых чаще всего отмечают в Instagram

Эрмитаж стал одним из самых популярных музеев в мире по числу отметок в Instagram. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эрмитаж попал в топ-5 музеев всего мира, которых чаще всего отмечают в популярной социальной сети Instagram. Исследование провел Хаким Бишара, искусствовед и штатный автор американского издания Hyperallergic. Автор статьи составил рейтинг, ориентируясь на число хэштэгов, ведущих к фотографиям у того или иного культурного учреждения.

На первом месте с гигантским отрывом оказался парижский Лувр, его отметили чуть больше 4 млн человек. На втором месте располагается Музей современного искусства в Нью-Йорке (MoMA) с 2,5 млн хэштэгов. Тройку замыкает современная галерея Тейт, располагающаяся в Лондоне – 1 млн и 151 тысяча отметок в Instagram. Деревянная медаль достается Музею искусств округа Лос-Анджелес – там 862 148 хэштэгов. Наконец, у Эрмитажа, находящегося на пятом месте, 836 395 отметок.

- Победа Лувра очевидна – посетители делают снимки перед культовыми картинами и инсталляциями, - отмечает автор рейтинга.

Добавим, что Эрмитаж потерял примерно 80% посетителей и не меньше половины дохода в 2020 году из-за коронавируса.