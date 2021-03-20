Погода в Санкт-Петербурге: 20 марта 2021 года ожидается метель и сильный ветер

"КП" выяснила все о погоде в Санкт-Петербурге на 20 марта 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» узнала, какой будет погода 20 марта 2021 года в Санкт-Петербурге. В субботу об оттепели можно забыть – в город заскочит настоящая зимушка-зима, которая принесет с собой метель и похолодание. Разве что ночь останется без осадков. Днем солнца будет не видать – воцарит облачность.

- Во второй половине дня небольшой, местами умеренный снег, местами метель. Ветер утром и днем юго-западный умеренный, во второй половине дня местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит от -9 до -11 градусов, в пригородах местами до -13. Днем ожидается повышение от -1 до -3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Добавим, что ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус пообещал читателям «КП» температуру от плюс 5 до 10 уже с 26 марта. До весны в Петербурге ждать недолго!