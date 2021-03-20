«Газель» влетела под фуру на КАД у развязки с проспектом Косыгина

Серьезное ДТП произошло утром 20 марта на внутренней стороне КАД. Фото: vk.com/spb_today

С серьезного ДТП началось утро субботы, 20 марта. Около 9:00 на КАД, при подъезде к развязке с проспектом Косыгина столкнулись попутные фура и «Газель». Водитель последней не успел затормозить иле не рассчитал скорости на скользком от мороза асфальте и влетел в кузов большегруза.

- «Газель» жестко догнала фуру на КАД у съезда на Косыгина, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах записи видно, что от кабины «Газели» практически ничего не осталось - она полностью смята о фуру. Известно, что на месте происшествия работают спасатели и врачи скорой помощи. Состояние водителя «Газели» неизвестно, официальных данных от ГИБДД не поступало.

Из-за аварии на подъезде к развязке по внутреннему кольцу собралась пробка. Длина затора достигает километра.

Напомним, что из-за ночных заморозков в Петербурге наблюдается гололед. Накануне водителей об этом предупреждало МЧС.