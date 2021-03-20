Жители Приморского района жалуются, что на Туполевской улице «растаял» асфальт

Состояние Туполевской улицы давно вызывает вопросы. Фото: vk.com/spb_today

Жители Приморского района Санкт-Петербурга жалуются на состояние дорог, на которых асфальт пропадает с приходом весны - тает вместе со снегом. Только недавно горожане иронизировали над состоянием Ситцевой улицы, где в глубоких ямах «всплывают» подлодки и обитает лох-несское чудовище, как дыры появились на Туполевской.

- Что не так на Туполевской улице? Каждый год одно и тоже... Тает асфальт, - жалуется и удивляется в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» житель города Иван.

С ним согласны и другие автомобилисты Приморского района: «взлетно-посадочная полоса НЛО»; «Там и не трогали ничего, и мало кто ездит, потому, что дно пробито до ада».

И если ужасающее состояние Ситцевой и Туполевской, которые не могут отремонтировать уже несколько лет, стало притчей во языцех, то исчезновение асфальта на других улицах вызывает искреннее изумление водителей.

- Взять к примеру Матроса Железняка. Стабильно весной ямы с пол метра, хотя каждую осень делают асфальт. Чудеса! - удивляются горожане.

Отметим, что асфальт «стаял» и на Школьной улице от Яхтенной до Приморского шоссе, на самом шоссе и в других местах района.