24 330 человек обследовали на коронавирус в Петербурге за последние сутки

Более 24 тысяч человек обследовали на ковид в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые данные по количеству протестированный на коронавирус горожан приводит петербургский Оперативный штаб, следящий за ситуацией с распространением инфекции ковид-19. Судя по цифрам, показатель остался на стабильно высоком уровне.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 330 человек. Обработано 11 396 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. - сообщает пресс-служба Смольного.

В городской администрации также отмечают, что активную работу продолжают и волонтеры. Они помогают врачам измерят температуру у посетителей поликлиник, освобождая медиков для более нужной работы.

Кроме того, добровольные помощники оказывают содействие пожилым и одиноким петербуржцам. За вчерашний день было выполнено 6240 заявок на оказание помощи. Горожанам, которым нужно внимание волонтеров, надо звонить по номеру бесплатной «Горячей линии»: 8-800-200-34-11.