Обстоятельства двух смертельных ДТП, в которых погибли пенсионерка и молодой инжернер, проверяет полиция

Два смертельных ДТП произошло в Петербурге и области за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дознаватели Госавтоинспекции проводят разбор обстоятельств двух смертельных ДТП, которые произошли в Петербурге и Ленинградской области накануне. В первом случае погибла пожилая женщина-водитель, а во втором - пешеход.

- 19 марта на 5-м км Ям - Ижорского шоссе Пушкинского района 36-летняя неработающая гражданка, управляя автомобилем «Хендэ Солярис» совершила выезд на полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Рено Сандеро», под управлением 60-летней женщины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти.

От удара женщина из «Рено» погибла на месте, а водитель и пассажирка «Соляриса» были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

А до этого, сразу после полуночи, на 72-м км автодороги «Нарва», в Волосовском районе Ленобласти, 33-летний водитель кроссовера «Мицубиси» насмерть сбил переходившего проезжую часть 36-летнего мужчину-инженера.

На данный момент по обоим случаям идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.