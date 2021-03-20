Приезжую из Рязани задержали за кражу «Айфона» у пассажирки маршрутки в Московском районе

Полицейские нашли подозреваемую в краже "Айфона" у пассажирки маршрутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские сыщики нашли и задержали 22-летнюю безработную жительницу Рязани, которую подозревают в краже «Айфона» у пассажирки маршрутки. По версии следствия, телефон девушка вытащила из кармана куртки петербурженки.

- Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России у дома 29 по улице Типанова задержана 22-летняя неработающая представительница кочевого народа, приехавшая в Петербург из Рязани. Оперативники изобличили злоумышленницу в краже «Айфона», стоимостью 60 тысяч рублей, из кармана куртки у 27-летней пассажирки маршрутки, - сообщает пресс-служба Главка.

Потерпевшая обратилась в полицию и вскоре подозреваемая была задержана. Оказалась, что приезжая девушка уже имеет судимость за кражу. По новому делу ей грозит до пяти лет лишения свободы. До суда жительницу Рязани оставили под стражей.