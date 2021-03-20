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Происшествия20 марта 2021 10:46

Приезжую из Рязани задержали за кражу «Айфона» у пассажирки маршрутки в Московском районе

Молодая безработная представительница «кочевого народа» уже имела срок по той же статье
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полицейские нашли подозреваемую в краже "Айфона" у пассажирки маршрутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские сыщики нашли и задержали 22-летнюю безработную жительницу Рязани, которую подозревают в краже «Айфона» у пассажирки маршрутки. По версии следствия, телефон девушка вытащила из кармана куртки петербурженки.

- Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России у дома 29 по улице Типанова задержана 22-летняя неработающая представительница кочевого народа, приехавшая в Петербург из Рязани. Оперативники изобличили злоумышленницу в краже «Айфона», стоимостью 60 тысяч рублей, из кармана куртки у 27-летней пассажирки маршрутки, - сообщает пресс-служба Главка.

Потерпевшая обратилась в полицию и вскоре подозреваемая была задержана. Оказалась, что приезжая девушка уже имеет судимость за кражу. По новому делу ей грозит до пяти лет лишения свободы. До суда жительницу Рязани оставили под стражей.

Криминал