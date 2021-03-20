МЧС предупреждает о снегопаде в Ленобласти 20 марта

В субботу в Ленобласти и Петербурге обещают снег. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Региональные управления МЧС по Ленинградской области и Санкт-Петербургу предупреждают жителей северо-западной части России об ухудшении погоды. После резкого ночного похолодания ожидается подъем температуры, усиление ветра и снегопады.

- Во второй половине дня в большинстве районов небольшой Ленобласти умеренный снег, местами метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха днем -1...-6 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

О том, что 20 марта будет снег, сильный ветер и, как результат, метель, предупреждают и спасатели Петербурга. На дорогах города также гололедица, поэтому водителей призывают к осторожности.

Серьезные ДТП в субботу уже были.

Что касается погоды, то, по прогнозу метеорологов, в воскресенье днем придет потепление до +3 градусов, но снег никуда не денется. Он станет мокрым, а кое-где пойдет дождь.