Менее 900 человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

Менее 900 человек заболевших - такое было только в ноябре. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уровень суточной заболеваемости в Петербурге опустился на уровень осени 2020 года. Тогда в городе только начиналась вторая волна коронавируса. 20 марта отмечено менее 900 новых случаев заражения. Почти столько же было 1 ноября. Дальше начался стремительный рост.

- По состоянию на 11 утра 20 марта в Санкт-Петербурге отмечено 899 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего с начала пандемии количество заболевших в городе достигло 386 099 человек. Выздоровели 337 264 пациентов (+1073), а умерли от инфекции 11 880 горожан (+36 за сутки).

В активном состоянии болезни находятся 36 995 петербуржцев, тесты на наличие коронавируса за сутки сдали 24 330 жителей Северной столицы.

Привились от коронавируса уже почти 333 тысячи человек, а накануне в город привезли еще 15 тысяч доз вакцины.

В Ленобласти ситуация следующая: заболели еще 127 человек (38 659 всего), а выздоровели 129 (36 180), а умерли 14 (845) .