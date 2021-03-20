Труп нашли в Зеленогорске по капающей с потолка крови

Полиция нашла разложившийся труп в районе Красавица под Зеленогорском. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Неприятное открытие сделал житель многоквартирного дома из районе Красавица, входящего в состав Зеленогорска. Три недели мужчина терпел неприятных запах, но когда с потолка потекла похожая на кровь жидкость, он все же позвонил в полицию.

- 20 марта в 03:17 поступил звонок о жителя города Зеленогорск, территория Красавица, о том, что с потолка его квартиры капает красная жидкость похожая на кровь, в квартире над ним есть трупный запах, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

На место выехал наряд полиции. Оказалось, что опасения мужчины не напрасны. При этом сам он почему-то не удосужился просто подняться к соседу, хотя его шагов не было слышно уже три недели. Тем более, что дверь квартиру оказалась не заперта.

Внутри стражи порядка нашли полуразложившийся труп жившего здесь 43-летнего мужчины, уроженца Ленинграда. Из-за состояния тела установить, была смерть насильственной или нет, не удалось. Сейчас труп направлен в морг, решение о дальнейших действиях будет принято по результатам судмедэкспертизы.