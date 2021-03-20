Муж сделал «харакири» жене в Петербурге

Муж ударил жену ножом после совместной попойки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кровавая драма произошла несколько дней назад в квартире на проспекте Ленина в Красном Селе. Вечером 17 марта отсюда с ножевым ранением, в тяжелом состоянии увезли 50-летнюю женщину. Лишь позднее она смогла рассказать врачам, что произошло.

- Со слов потерпевшей, после совместного распития спиртных напитков, на фоне внезапно возникшего конфликта ее 46-летний супруг потерпевшей нанес ей удар ножом в область живота, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сам мужчина, сделавшей жене «харакири» не стал дожидаться стражей порядка и скрылся, однако 19 марта его все же задержали у дома на Бронетанковой улице.

Сейчас подозреваемый находится в камере предварительного заключения, в отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы.