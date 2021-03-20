Депутаты вызвали полицию в бар «Угрюмочная» на улице Рубинштейна

Депутаты МО "Владимирский округ" пришли с проверкой в "Угрюмочную". Фото: vk.com/vladimokspb

Новый эпизод войны между жителями улицы Рубинштейна и владельцами местных баров произошел в ночь на субботу. В одно из заведений, вызывавшее особенно много нареканий, оправились муниципальные депутатов. Закончилось все вызовом полиции.

- В этот раз глава МО посетил бар «Угрюмочная» на Рубинштейна, 4. Уже долгое время заведение работает с множеством нарушений и откровенно плюет на закон. Бар не имеет лицензии на торговлю алкоголем и в принципе работает без кассового аппарата. Жители дома постоянно жалуются на шумные компании во дворе, а на одного из них было совершено нападение - зазывала бара прыснул в глаза газовым баллончиком, - сообщает пресс-служба МО «Владимирский округ».

Общение с сотрудниками бара у депутатов не задалось. Показать лицензию на торговлю алкоголем бармены не смогли. В итоге на место была вызвана полиция. Муниципалов попросили удалиться.

В итоге из бара вынесли 38 бутылок спиртного, а двух барменов увезли в отделение.

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