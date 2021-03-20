В Кировске маляр избил до комы свою 17-летнюю помощницу

17-летнюю девушку жестоко избили в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Кировского района Ленинградской области разбирается в эпизоде с жестоким избиением 17-летней девушки, которая работала помощником маляра и пострадала от его же рук. При этом мужчина пытался выдать побои за самооборону.

- 18 марта в 22:10 в дежурную часть поступил звонок от мужчины о том, что по адресу: Кировск, улица Набережная он ударил девушку в целях самообороны. По прибытию на место задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения житель Липецкой области 1989 года рождения, маляр-рабочий (самозанятый), который во время ссоры, нанес удары руками находящейся в квартире и оказывающей помощь в ремонте квартиры девушке 2003 года рождения, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

Девушку к этому моменту уже увезли на скорой. Позднее из больницы пришла телефонограмма, что у пострадавшей черепно-мозговая травма, о находится в состоянии комы, состояние тяжелое.

Про девушку известно, что она - уроженка Уфы, нигде не учится и не работает. Сейчас полиция ищет ее родных, материалы дела переданы в Следственный комитет.

Сам маляр задержан, за нанесение тяжкого вреда здоровью ему грозит до восьми лет лишения свободы.