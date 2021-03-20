Труп с открытыми глазами нашел лыжник в лесу у Белоострова

Лыжник нашел в лесу труп пропавшего пенсионера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшную находку сделал лыжник-любитель, решивший покататься в лесу в районе Пасторского озера, что в поселке Белоостров Всеволожского района Ленобласти. На снегу обнаружилось тело мертвого человека.

- 19 марта в 12:34 в полицию поступил звонок от жителя садоводства «Белоостров» о том, что примерно в 600 метрах от дороги на Пасторское озеро, в лесу, обнаружен труп неизвестного мужчины, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

На место выехали оперативники и судмедэксперты. Вскоре они уже осматривали тело погибшего. Им оказался пожилой мужчина в медицинской маске, с открытыми глазами, ртом и скрещенными на груди руками.

Видимо, перед смертью человеку было плохо, так как на маске нашлись следы рвотных масс. Признаков насилия на теле не нашлось. А вскоре была установлена личность погибшего. Им оказался пропавший накануне пенсионер, который жил в одном из расположенных здесь пансионатов. Труп опознала дочь пожилого мужчины.