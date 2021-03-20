Смольный пообещал сохранить «дух старейшей школы» в Соляном переулке

Школу в Соляном переулке приведут в порядок. Фото: gov.spb.ru

Одну из старейших школ Санкт-Петербурга будут ремонтировать с учетом ее исторической ценности. Об этом, а также желании сохранить дух учебного заведения, во время визита заявил губернатор города Александр Беглов.

- Это одна из старейших школ города. В ней ведется преподавание с 1823 года. В этой школе учились многие известные люди. Создан великолепный музей. Дух этой школы нужно сохранить, - отметил глава Северной столицы.

Губернатор подчеркнул, что здание в Соляном переулке требует такой же аккуратной реконструкции, как та, что была проведена в Лицее имени Пьера де Кубертена.

Напомним, что школа, ныне носящая номер 181, была построена в 1822 году. С 1823-го здесь ведется преподавание. В разные годы в школе учились поэт Самуил Маршак, основатель американского города Сент-Питерсберг (штат Флорида) Петр Дементьев и другие.

Сейчас в школе обучаются 400 детей.

В здании, которое является памятником архитектуры, необходимо провести внутренний косметический ремонт и капремонт фасада. Деньги на последний уже заложены в бюджете Петербурга.