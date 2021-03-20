Педагоги из Гатчины победили в конкурсе «Учитель будущего»

Три учителя из Гатчины стали лауреатами профессионального конкурса. Фото: администрация ЛО.

Сразу три педагога из Гатчинской гимназии имени Ушинского стали победителями профессионального конкурса «Учитель будущего». Команда представителей Ленобласти заняла первое место, обойдя соперников из других регионов страны.

- Учителя «Гатчинской гимназии им. Ушинского» Иван Хеорхе, Ирина Нестерова и Елена Шарова стали победителями конкурса «Учитель будущего». Результаты стали известны только что, финал конкурса проводился в Санкт-Петербурге. Поздравляем, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Впрочем, ради справедливости надо сказать, что победитель конкурса был не один. Всего награды получили 30 команд из 19 регионов России. В их число попали и гатчинцы.

Отметим, что Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого». Он проводится с 2019 года и направлен на поддержку учителей, умеющих работать в команде, применяя современные практики.