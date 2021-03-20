Метель, мокрый снег и дождь обещают в воскресенье в Петербурге и Ленобласти

Мокрый снег и метель обещают в Петербурге в воскресенье. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональные управления МЧС по Петербургу и Ленинградской области предупреждают о непогоде, которая придет в ближайшее воскресенье. то есть завтра. Ссылаясь на данные синоптиков, спасатели сообщают о метели, ветре и дожде.

- 21 марта в Санкт-Петербурге местами ожидается метель, осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра до 15 м/с. На дорогах сложная обстановка и гололедица, - предостерегает городское управление ведомства.

Ночью будет небольшой минус, а днем - до +3 градусов.

Петербуржцам советуют по возможности сидеть дома и не испытывать себя на прочность. Водителям также не рекомендуют лишний раз выезжать на дороги, а при поездках - не превышать скорость и увеличить дистанцию.

Спасатели из Ленинградской области дают такой же прогноз и предупреждают, что непогода задержится в северо-западной части России вплоть до утра понедельника. При этом во вторник вновь ждут резкого похолодания до -17 градусов.