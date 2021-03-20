Приезжий из Азербайджана побил женщину-полицейского в Петербурге

Уроженец Азербайджана оказался за решеткой из-за нападения на сотрудника МВД и нарушения миграционного законодательства. Фото: Тимур ХАНОВ

Петербургские полицейские задержали 53-летнего уроженца Азербайджана, который побил их коллегу. Приезжий мужчина был замечен при патрулировании, но стал вести себя агрессивно на просьбу предъявить паспорт и миграционное свидетельство. Его доставили в отделение, где он и распустил руки.

- При проверке выяснилось, что мужчина нарушил правила пребывания на территории Российской Федерации. Нарушителя доставили в 24-й отдел полиции. При помещении в комнату для адмнистративно задержанных, правонарушитель оказал сопротивление и нанес травму 35-летней сотруднице полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

И если раньше нарушителю порядка грозит только штраф, или как максимум высылка из страны, то теперь он может задержаться в России на срок до пяти лет. Именно такое наказание в худшем варианте предусматривает уголовное статья «Применение насилия в отношении представителя власти».

Также в уголовном деле есть и вторая статья, уже за оскорбление полицейского.