На дебоширку, стрелявшую в лицо пенсионерке из пневматики возле метро Дыбенко, возбудили дело

Дебоширке грозит до 7 лет колонии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские возбудили уголовное дело на 30-летнюю женщину, которая расстреляла пенсионерку во время ссоры на автобусной остановке возле станции метро Дыбенко. Конфликт с 65-летней пенсионеркой у дебоширки произошел 26 февраля. В пылу она била пожилую женщину пневматическим пистолетом по голове, после чего несколько раз выстрелила ей в лицо.

- Пенсионерка в состоянии средней тяжести была госпитализирована, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - 20 марта в отношении стрелявшей женщины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Дебоширкой оказалась неработающая жительница поселка Бугры Всеволожского района. Изначально же в полицию поступило сообщения, что стрельбу открыла прямо в вестибюле станции метро.