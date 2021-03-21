Петербурге завалит мокрым снегом из-за накрывшего город циклона «Отто»

В город пришла оттепель Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода в Санкт-Петербурге резко изменится 21 марта. В город пришел немецкий циклон "Отто", который завалит Северную столицу мокрым снегом, который будет переходить в дождь. Тем не менее, после резких похолоданий в городе наступит оттепель.

- 21 марта Санкт-Петербург будет ощущать влияние центральной части циклона, названного нашими немецкими коллегами «Отто», - сообщает на своей странице в соцсети ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус. - Он станет причиной преимущественно облачной погоды, вызовет осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и в дожди, и вернет температуру в зону оттепелей.

Воздух в Петербурге 21 марта прогреется до трех градусов тепла, в области термометр покажет до 4 градусов тепла.

В Северной столице ожидается порывистый ветер до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.