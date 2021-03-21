Массовая авария на КАД произошла в Петербурге из-за мокрого снега

Массовая авария началась после столкновения двух машин Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Массовая авария произошла в ночью на внешней стороне КАД возле улицы Косыгина и Шафировского проспекта. По словам очевидцев, в аварии столкнулись 8 автомобилей. ДТП началось поле того водитель одной из легковушек не справился с управлением и влетел в Daewoo Matiz, которую от мощного удара отбросило в отбойник.

- Позже к ним присоединилось более 5 автомобилей, - сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербурга.

Ведущий синоптик "Центра Фобос" Михаил Леус в свою очередь на своей странице в соцсети сообщил, что в аварию попали в общей сложности восемь автомобилей. По его словам, ДТП могло произойти из-за обильных осадков.

- Не учет погодных условий, невнимательность и не соблюдение скоростного режима стали причиной массового ДТП на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге, - сообщил Михаил Леус. - Снег и метель, вызванные теплым атмосферным фронтом, сделали дорогу скользкой и заметно ухудшили видимость.

О пострадавших в аварии не сообщается.