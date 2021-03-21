В Санкт-Петербурге за сутки выявили 881 новый случай заражения коронавирусом

Каждый желающий может поставить вакцину Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге число заболевших коронавирусом за сутки пошло на спад по сравнению с днем ранее. Если накануне в городе выявили 899 новых случаев заражения инфекцией, то 21 марта в городе зафиксировали 881 новый случай заражения.

- От коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге скончались 37 человек, - сообщает оперштаб.

Всего за время пандемии в городе заболело коронавирусом уже почти 387 тысяч человек, скончались - 11 тысяч 917 больных.

Напомним, что в городе продолжается массовая вакцинация от коронавируса.