Со складов Петербурга изъяли 350 килограммов санкционного сыра

Сыр до предпринимателя не дошел Фото: Россельхознадзор

В Санкт-Петербурге чиновники Россельхознадзора провели рейд по складам с продуктами, во время которого нашли 350 килограммов швейцарского сыра. Он был привезен в Северную столицу из города Люцерн и принадлежал местному предпринимателю. Однако ревизоры выяснили, что перед отправкой в Россию товар был выгружен в Литве.

- Готовая молочная продукция перед отправкой в Россию была выгружена на склад хранения животноводческой продукции в Литве, в отношении которого Россельхознадзором введены временные ограничения на поставку продукции животного происхождения, - сообщают в Управлении Россельхознадзора в Петербурге.

В итоге сыр до предпринимателя так и не дошел. Его отправят обратно в Швейцарию.