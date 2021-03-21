Занимавшийся поджогами пироман зарезал подростка в Петербурге ударом ножа в сердце

Спасти парня не удалось Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагедия произошла минувшей ночью в поселке Понтонный в Колпинском районе Петербурга. Во время ссоры у дома по улице Александра Товпеко зарезали 17-летнего подростка. Во время драки он получил удар ножом в грудь. В полицию об этом сообщил друг пострадавшего. Нападавшие сразу же скрылись. К месту происшествия приехали полиция и врачи, но спасти парня не удалось.

Погибшим оказался бывший студент Академии машиностроения, он был отчислен в феврале 2021 года.

Вскоре полицейским удалось задержать и подозреваемого.

- По горячим следам сотрудниками уголовного розыска в Колпино по подозрению в совершению данного преступления были задержан 21-летний молодой человек, который и нанес ножевое ранение потерпевшему, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Известно, что ранее предполагаемый убийца занимался поджогами.