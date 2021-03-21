В СИЗО «Кресты» убили мужчину, который обвинялся в избиении человека до смерти

В СИЗО нашли тело обвиняемого

В следственном изоляторе №1 "Кресты" убили одного 38-летнего мужчину. В СИЗО поссорились 33-летний обвиняемый в разбое и 38-летний фигурант дела, который до смерти забил человека. Более молодой сокамерник соорудил себе заточку, которой и зарезал свою жертву. В причинах конфликта сейчас разбираются следователи.

- Подозреваемый во время ссоры нанес другому обвиняемому множественные удары самодельно изготовленным колющим предметом, - сообщают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Отметим, что подозреваемый в убийстве уже был осужден за разбой, но приговор в законную силу не вступил, поэтому его не успели отправить из СИЗО в колонию. Теперь на него возбудили новое уголовное дело по статье "Убийство". По ней ему грозит уже до 15 лет колонии.

Следователи также выясняют, как подозреваемый смог изготовить в СИЗО заточку, а также почему конфликт никто не успел остановить до убийства.