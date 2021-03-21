МЧС выпустило предупреждение о надвигающейся метели на Петербург

МЧС Петербурга выпустило предупреждение о надвигающейся на город метели. По данным синоптиков 22 марта в городе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду и мокрый снег. Спасатели призывают, если непогода вас застала на улице, обходите стороной рекламные щиты и шаткие строения.

- Закройте окна, машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, - советуют в ГУ МЧС Санкт-Петербурга. - Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае ЧП, звоните по номеру: 101. Также в МЧС есть горячая линия: 8(812) 299-99-99.